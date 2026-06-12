《このたび、弊社結城店において火災が発生いたしました。近隣の皆様、お客様、関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心より深くお詫び申し上げます。現在、消防・警察ならびに関係機関の指示のもと、安全確認および被害状況の確認を進めております。》6月11日、会社の公式ホームページに謝罪文を掲載したのは、フルハシタイヤ販売株式会社の古橋典久代表取締役だ。前日、茨城県結城市にあるフルハシタイヤ