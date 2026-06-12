富士通クライアントコンピューティング（FCCL）と島根富士通は、2026年8月22日、小・中学生を対象とした「第19回 FMVパソコン組み立て教室」を開催します。 ↑2025年に行われた第18回FMVパソコン組み立て教室の様子（以下同）。 AIと会話しながらゲーム作りに挑戦 同イベントは、親子でノートパソコンを組み立てながら、パソコンの仕組みやものづくりの面白さを学べる人気企画。2006年から継続して開催されており、今回で