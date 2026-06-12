ピカソと自身の共通点を問われて、「イケメンで謙虚なところ（笑）」とジョークを交えて答えた世界的デザイナーのポール・スミス（79）。「似ているところはあまりなく、ピカソは本当に天才。しいていえば子供心を忘れないところ。そして好奇心の強いところ」と続けた。東京・六本木の国立新美術館で6月10日から開催中の『ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へ』は英国人デザイナーのポール・スミスが会場のレイアウトを手