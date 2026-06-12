猫の『ホリホリ』とは？ 猫のホリホリとは、穴を掘るように前足でかき出したり、砂をかけるような仕草をすることです。 ほとんどの猫が見せるのが、トイレ前後に砂を掘る動作。これは、排泄物のニオイを隠し、外敵や獲物に自分の存在を知られにくくするための本能的な行動といわれています。 一方で、犬にはニオイを残して存在をアピールする習性もあり、動物によって排泄物への考え方は異なります。