筆者の体験談です。我が家には、重度の知的障害を持つ二人の息子がいます。休日になると、時には激しい衝突が起こることも。疲れ果てた私が選んだのは彼らと「戦う」事ではない、ある行動でした。正解のない子育ての日々で見つけた知恵とは--？ 嵐の休日 我が家の長男と次男は、共に重度の知的障害があります。 休日になると、二人の間には決まって嵐が起こります。 最初は長男のスマホの取り合いといった、よくある小さ