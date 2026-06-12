やっぱり「不動産」は「正直」な方がいい？不動産売却・不動産買取を手掛ける「BEGINNING」 （東京都港区）が6月11日に発表した不動産営業に関する調査（Z世代の男女306人対象）によると、不動産会社のCMにぴったりだと思う有名人ランキングのトップに輝いたのは北川景子（39＝写真）で、芦田愛菜（21）、ドジャースの大谷翔平（31）がベスト3となった。【もっと読む】「ママタレランキング2026」北川景子の圧倒的強さと、再ブ