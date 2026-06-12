2年近く先の話だというのに注目を集めているのが、2028年度前期のNHK朝ドラ「ほんのモキチ」。ヒロインは河合優実（25＝写真）で、日本を代表する歌人で精神科医の斎藤茂吉の妻である「輝子」をモデルに、「朝ドラ史上最も不仲な夫婦」を描く物語に。脚本はクドカンこと宮藤官九郎（55）。宮藤が朝ドラの脚本を書くのは13年度前期「あまちゃん」以来で、実に15年ぶりだ。 ある脚本家は「『あまちゃん』はいまだ根強いファンが