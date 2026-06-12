やのまんが展開する、手のひらサイズのプラスチック製ジグソーパズルに、”お祭り”をテーマにした『名探偵コナン』デザインが登場。透明なピースが美しいジグソーパズルに、大人気テレビアニメ『名探偵コナン』のキャラクターたちを描いた5種類が発売されます☆ やのまん『名探偵コナン』プチパリエクリア「フェスティバルナイト」  価格：各1,980円(税込)発売日：2026年6月下旬ピース数：各150ピース※のり不要