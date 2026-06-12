トミーテックの「鉄道コレクション」に、うどん県PR団のポケモン、ヤドンが登場。『高松琴平電気鉄道1100形 ヤドンの電車「うどん県×ヤドン号」2両セット』が発売されます！ トミーテック「鉄道コレクション高松琴平電気鉄道1100形 ヤドンの電車「うどん県×ヤドン号」2両セット」 価格：8,800円(税込)発売日：2026年11月パッケージサイズ：W170mm×H125mm×D30mm対象年齢：15歳以上販売場所：模型専門店、全国