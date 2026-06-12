元横綱・貴乃花光司氏（５３）がテレビの収録を終え「失言」をしたことを反省した。「本日は、テレビ出演の収録でした。さんまさんとマツコさんにお会いできました」と１２日までに自身のインスタグラムを更新し、「私は、第二次ベビーブームに生まれました。沢山の同世代の方々が多方面で活躍されています。同学年の方々と昔を辿（たど）り懐かしい収録となりました」と、同世代が集まった収録だったとう。そして「失言をして