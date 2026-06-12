千葉の素材にこだわる菓子店「オランダ家」各店舗にて、2026年6月21日（日）から6月28日（日）までの期間限定で、ミッフィーのお誕生日をお祝いした限定ケーキ3品が販売されます。6月21日のミッフィーのお誕生日にあわせた特別なスイーツ。さらに、2026年6月12日（金）には「ミッフィーとお友達」をテーマにパッケージリニューアルした「ミッフィーサブレ」と「メラニーサブレ」もラインナップします。 オランダ家「ミッフィ