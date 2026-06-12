グローバルグループ・ENHYPENが、29日に日本デジタルシングル「We’ll Be Fine」をリリースすることを12日、発表した。【写真】かわいい！ENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」「We’ll Be Fine」は、心の通じ合う仲間たちとの新たな旅立ちとなる旅行で感じる胸の高鳴りと、心地よい緊張感を描いた楽曲となる。リスナーに圧倒的な爽快感とポジティブなエネルギーを届ける本作は、今夏の“おでかけ定番曲”として広く愛される曲