俳優の井桁弘恵（29）が、美ボディー際立つ水着姿でペルーを満喫する姿を披露し、反響を呼んでいる。【映像】井桁弘恵の水着ショット＆金髪“激変”ショットこれまでにも、ホテルのベッドで朝日を浴びる無防備な姿や、「期間限定。NEWイゲタ」と、金髪にイメチェンした“激変”ショットなどをInstagramで発信し、話題になっていた井桁。6月5日は、バラエティー番組の企画でペルーを訪れた際のオフショットを公開。憧れだったと