7月11日、12日の2日間にわたり開催される日本音楽事業者協会（JAME）主催の総合エンターテインメントフェス『GMO渋谷エンタメ祭』と東京ガールズコレクション（TGC）が昨年に引き続きコラボレーションし、エンターテインメントフェス『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026』を開催することを発表した。【ソロカット】キュートなハートポーズを披露したCANDY TUNE最終日にあたる7月12日に東京・LINE CU