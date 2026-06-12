【ニューヨーク＝木瀬武】実業家のイーロン・マスク氏が率いる宇宙企業スペースＸは１１日、米ナスダック市場に１２日に上場すると発表した。上場での調達額は約７５０億ドル（約１２兆円）に上り、２０１９年のサウジアラビア国営石油会社サウジアラムコを上回る史上最大の新規株式公開（ＩＰＯ）となる見通し。当初の予定通り、５億５５５５万株を１株１３５ドルで売り出す。米ブルームバーグ通信によると、この募集枠に対し