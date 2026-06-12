小泉進次郎防衛相小泉進次郎防衛相は12日の記者会見で、オランダのイェジルゲス副首相兼国防相の訪日に合わせて、サッカーワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の日本対オランダ戦を共に観戦すると明らかにした。15日早朝に東京のオランダ大使館を訪れて視聴予定で「『アウェー』の中だが、日本の勝利を信じて応援する」と語った。翌16日に防衛省で会談する。「結果はどうであっても、友情は変わらず続く」とも述べて笑いを誘