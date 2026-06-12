『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月12日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「プラスチック資源は二重袋にせずに、そのまま出してください」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「プラスチック資源は二重袋にせずに、そのまま出してください」と投稿。 その理由として「中間処理施設で手でプラ以外のものを分別するから