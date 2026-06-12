小さなペアで、大きなレイズにもひるまない。“マシュマロボディ”のグラビア女子が勝負強さを見せた。【映像】ゆるふわポーカーグラドル、まさかの“大胆プレー”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第9回が6月6日に配信。西野夢菜の大胆なコールにライバルも騒然、コメント欄にも驚きが広がった。この場面、ボタンの羽田千夏はダイヤの「AJ」