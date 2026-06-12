全線開通した「白山白川郷ホワイトロード」の料金所を通る車＝12日午前、石川県白山市石川県白山市と岐阜県白川村を結び、渓谷の雄大な景色が楽しめる「白山白川郷ホワイトロード」が12日、約7カ月ぶりに全線開通した。冬季は積雪のため、一部区間を除き閉鎖。通行は11月10日までの予定。白山市側では、開通を待っていた車が料金所を次々に通過した。先頭車に認定書、先着20台までには地元特産品がプレゼントされた。先頭の自