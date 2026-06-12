お笑い芸人なだぎ武（55）が、12日までにXを更新。元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんの訃報を受け、追悼した。なだぎは「私が初めて主演をした『デメキング』と言う映画で、私の父親役をやって頂きご一緒したのが初対面でした」と、09年に公開された自身の主演映画で共演したことを回想。「その撮影時に差し入れを頂いたりよく話しかけてもらったのを今でも覚えてます…」としのん