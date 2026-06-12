サトウ食品は8月3日出荷分から「サトウの鏡餅」の価格改定を実施する。もち米からうるち米への作付転換による原料米価格の高騰、資材費・物流費・人件費等の上昇が要因。対象16品について希望小売価格を約17〜20％引き上げる。また「サトウの鏡餅」は化粧箱シリーズは、従来の組み立て済み三方を組み立て式とすることで箱サイズを減容化。輸送時のCO2排出量を削減を図った商品仕様でのリニューアル発売を予定している。ソー