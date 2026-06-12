サッポロビールの執行役員マーケティング本部長に、7月1日付で中村洋一氏が就任する。中村氏は1993年にミツカン入社以降、日本コカ・コーラ、日清食品HDなどでマーケティング業務を歴任。日清食品では「完全メシ」など既存の枠にとらわれない独創的な商品の開発とブランディングに携わってきた。サッポロビールでは「当社を取り巻く酒類市場は中長期的に縮小傾向にある一方で、プレミアム化や体験価値、健康志向など、新たな