クラウド上での開発を支援するソフトウェア企業「Ona」を、OpenAIが買収しました。OpenAIはOnaの技術をAIエージェントの「Codex」に統合します。OpenAI to acquire Ona | OpenAIhttps://openai.com/index/openai-to-acquire-ona/Ona is joining OpenAI · Onahttps://ona.com/stories/ona-joins-openaiOnaは「ソフトウェア開発は単一のノートパソコンに縛られるべきではない」という信念からスタートしたソフトウェア企業で、