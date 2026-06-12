by Official SpaceX Photosイーロン・マスク氏が率いるSpaceXが新規株式公開(IPO)で750億ドル(約12兆円)を調達しました。ロケットや衛星、AIを手がける同社は投資家からの強い需要を背景に、世界最大規模のIPOを実現しました。Elon Musk’s SpaceX raises $75bn in world’s biggest IPOhttps://www.ft.com/content/1890e552-aa7e-4d7f-98f1-db4f165e8827?syn-25a6b1a6=1SpaceX officially prices shares at $135 in the largest I