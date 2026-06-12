１１日のパリロンシャン競馬場で、フランス初騎乗初勝利を決めた菅原明良騎手（２５）＝美浦・フリー。師匠の高木登調教師（６１）＝美浦＝が１２日の美浦トレセンで取材に応じ、「朝起きて知りました。『おめでとう』と連絡したら、『幸先いいスタートが切れました。ロンシャンで乗れて、勝つこともできてうれしいです』と返信がありましたよ」と目を細めた。同騎手は安田記念を終えて海を渡り、今後は海外での長期遠征を予定