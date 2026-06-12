◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）開幕戦が行われ、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコが同６０位の南アフリカを２―０で下して白星発進した。開催国メキシコを開幕戦勝利に導いたのはハビエル・アギーレ監督。２０１４〜１５年に日本代表を率いた人物だが、過去の八百長疑惑により、就任わずか１９５日で解任された経験を持つ。日本とゆかりの深い人物