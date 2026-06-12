日本バドミントン協会は１１日、女子で２０歳の田口真彩（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）ら９人を２６年度のＵ２４日本代表に追加登録したことを発表した。田口は代表初選出となった。混合ダブルスで２１年東京、２４年パリ五輪銅メダリストの渡辺勇大（２８）とペアを組み、昨年の全日本総合選手権で初優勝している。◆日本代表に追加登録された選手は以下の通り。※は初選出▽日本代表追加（２人）・男子ダブルス山下恭平（ＮＴＴ