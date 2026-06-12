元サッカー日本代表の武田修宏が、Jリーグ黄金期に自身が稼いでいた驚きの最高年俸額を明かした。これに関連して北沢豪から“キングカズ”こと三浦知良にまつわる衝撃的な金銭エピソードも語られた。【映像】億越え！MAX年俸を告白（実際の様子）お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務め、ゲスト陣が気になるトピックから派生した「余談」を自由に繰り広げるトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』