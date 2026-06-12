◆卓球◆ＷＴＴコンテンダー・ザグレブ第１日（１１日、クロアチア）各種目１回戦が行われ、女子シングルスで約２か月ぶりに世界ツアー出場となった世界ランク３７位の平野美宇（木下グループ）が、予選から勝ち上がった村松心菜（ミキハウスＪＳＣ）を３―１で下し、２回戦に進んだ。８強入りしたＷＴＴコンテンダー太原以来の世界ツアーに出場した平野は、１１―７で先取し、第２ゲームは８―１１で落としたものの、ゲー