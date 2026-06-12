俳優の桃井かおり（75）が12日、自身のインスタグラムを更新。開幕した「FIFAワールドカップ2026（北中米W杯）」に夢中になる夫の様子をユーモアたっぷりにつづった。【写真】98インチTV前の様子を公開した桃井かおり桃井は2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚。現在は米ロサンゼルスを拠点に生活している。北中米W杯の開幕を受け、桃井は「サ〜“FIFA WORLD CUP”スタート！」と投稿。「“かおりの次にサッカーが好き”