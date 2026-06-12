大相撲パリ公演の開幕を前に力士らがトークイベントに登場し、現地のファンと交流しました。【映像】安青錦「クロワッサン3つで…」笑いが起きる瞬間立田祥久リポート「日本文化発信イベントの会場に力士が姿を現しました。いっそう沸いています」11日に開かれたトークイベントにはウクライナ出身の安青錦関ら3人が参加し、地元ファンの質問に答えました。1日の食事量に関する回答では驚きと笑いを誘っていました。宇良「1日に