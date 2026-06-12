サッカーＷ杯北中米３カ国大会が日本時間１２日未明に開幕し、メキシコシティーで開幕セレモニーが行われた。花火もあがる華やかなショーの途中で、突然、サッカーユニホームを着た「ラブブ」の着ぐるみが現れ、「らぶ、らぶ、らぶぶーぅ」と歌って踊りながら、Ｗ杯トロフィーのおもちゃを掲げた。ＮＨＫ中継ではスタジオの「ラブブ？」の声が入り、アナウンサーが「こうしたキャラクターも、出てくるんですね」と反応しなが