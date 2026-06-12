テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、この日開幕したサッカーの北中米Ｗ杯を特集した。スタジオでは、今大会を巡りチケットの値段が高騰していることを紹介。高騰した背景を「ダイナミック・プライシング」と呼ばれる需要に応じてチケットの価格が変動する制度がＷ杯で今回初めて導入され、また再販売サイトの仕組みが変更したことなどを伝えた。金曜コメンテーターでタレントの長嶋一