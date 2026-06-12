サッカーFIFAワールドカップ2026、日本代表は初戦オランダと対戦します。この試合についてオランダの名門クラブで指導経験を持つ元コーチが分析しました。【映像】オランダ名門元コーチ「2対2の引き分けを期待」エディ・ファン・シャイクさん「オランダチームは少し不安を感じています。天候が、やや日本に有利だからです」エディ・ファン・シャイクさんは、オランダの名門クラブ「アヤックス」のユースチームでコーチを務めオ