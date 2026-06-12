イラン外務省のバガイ報道官＝1日、テヘラン/Foad Ashtari/SOPA Images/Sipa USA/AP/File（CNN）イラン外務省のバガイ報道官は11日、国営イラン通信（IRNA）に対し、米国との合意が最終決定したとの報道は「単なる臆測」だと述べ、イランはいかなる合意についてもまだ最終決定を下していないと語った。バガイ氏は、カタールとパキスタンが「仲介役として積極的に動いている」と述べたが、「米国の行動が外交プロセスに影響を与えて