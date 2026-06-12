◇米女子ゴルフツアーダウ選手権第1日（2026年6月11日ミシガン州ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）ダブルス戦の第1ラウンドがフォアサム方式（1つのボールを交互に打つ）で行われ、渋野日向子（27＝サントリー）＆勝みなみ（27＝明治安田）組が4バーディー、2ボギーの2アンダー68で回り、トップと1打差の4位につけた。3年連続でコンビを組むチーム「HinaMina」が好スタートを切った。U―NEXTのインタビューに応