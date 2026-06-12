「パイレーツ６−８ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が七回の第５打席で代打を送られて途中交代。球団は「左膝の炎症」と発表し、日本のファンには激震が走った。大谷はこの日、１３号アーチを放つなど４打席に立ち２安打２打点２四球をマーク。前日の最終打席から５打席連続出塁となっていた。大谷はエンゼルス時代の２０１９年に左膝の手術を受けたこともある。直接的な原因は明らかになっ