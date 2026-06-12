【プクプク ギミックぬいぐるみ】 価格：4,200円 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品「プクプク ギミックぬいぐるみ」を発売した。価格は4,200円。 USJのオンラインストアページが更新され、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」グッズのラインナップが追加。新商品として、小