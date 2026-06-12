【PlayStation Link USBアダプター（CFI-ZWA3J）】 8月6日 発売予定 価格：3,480円 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PS5/PC用周辺機器「PlayStation Link USBアダプター（CFI-ZWA3J）」を8月6日に発売する。価格は3,480円。 本商品は、プレイステーション独自の超低遅延ワイヤレス技術「PlayStation Link（PS Link）」対応商品を複数の