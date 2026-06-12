秋山成勲が、妻でモデルのSHIHOの美貌について“失言”をを放った。6月11日に韓国で放送されたバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』（KBS 2TV）では、ジェジュンの自宅を訪れた秋山成勲の様子が公開された。【写真】秋山成勲、妻SHIHOとすべて脱ぐ撮影に参加していた!?ジェジュンは自ら作ったキムチチムを披露。その様子を見たジェジュンの父親は「料理が上手でも何になる。結婚すべきだ」と話した。すると秋山成勲は