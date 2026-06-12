歌手兼女優のナナが、自宅侵入事件の被告による控訴に不快感をあらわにした。凶器で脅され、母親とともに自ら犯人を取り押さえた事件だけに、ナナの反応にも注目が集まっている。【写真】「まじでイカれた体型」ナナ、“食い込み”ナナは6月11日、自身のSNSに「ナナの自宅に侵入した強盗、1審懲役7年判決に控訴」というタイトルの記事をキャプチャして投稿し、「時間の無駄…笑うしかない」と述べた。続けて「ファイト」ともつづっ