SEVENTEENのディエイトとバーノンの“青春の痕跡”が公開された。SEVENTEENの新ユニット「V8」として活動するディエイトとバーノンは6月11日、公式SNSを通じて、29日にリリースされる1stミニアルバム『V8』のコンセプトフォトとコンセプトフィルムを公開した。【写真】V8、圧巻オーラ「原動力はCARAT」最初に公開されたコンセプトフォトには、青春の痕跡が色濃く刻まれている。「RATS NEST」というバージョン名の通り、無秩序で混