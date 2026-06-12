サッカー韓国代表の「北中米ワールドカップ」初戦が始まる。6月12日、チェコと対戦する韓国を応援するために、メキシコ・グアダラハラ近郊サポパンのアクロン・スタジアムには、aespaのカリナとウィンターが駆け付けた。【写真】メキシコに降臨したカリナとウィンター2人は赤い応援ユニホームを着用し、観客席で韓国国旗を掲げながら取材陣の前でポーズ。カリナはピースサインを見せ、ウィンターも笑顔で応じるなど、試合前のスタ