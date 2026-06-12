料理研究家のイム・ジホさんがこの世を去ってから、5年が経った。イム・ジホさんは2021年6月12日未明、心筋梗塞のためこの世を去った。享年65歳。【画像】整形失敗で“うつ病”に…急逝した韓国女優故人は生前、食材本来の味を生かした料理で多くの人々の心をつかんだ。韓国全国を巡り、その土地で手に入る食材を使って料理を作り続けたことから、「放浪食客」と呼ばれた。その功績が認められ、2006年には外交通商部長官表彰を受け