やよい軒は6月16日から、期間限定メニュー『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』を全国の店舗で発売する。価格は1,090円。〈夏越ごはんと豚しゃぶの定食〉『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』は、6月30日頃を中心に全国の神社で行われる神事「夏越の祓(なごしのはらえ)」にあわせ、一年の後半の無病息災を願う日本の伝統行事食“夏越ごはん”と、やわらかな豚しゃぶを組み合わせた季節限定の定食。もち麦ごはんに、茅の輪をイメージしたゴー