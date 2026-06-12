佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「天気の予想」 12日はよく晴れて、日差しがたっぷり届くでしょう。洗濯日和となりそうです。紫外線が強まりますので、対策をしておでかけください。 「傘は必要なのかどうなのか？」 天気の崩れはなく、雨具の出番はありません。 「気温はどうなのか？」 最高気温は平年並みか、平年より高いところが多いでしょう。福岡市や北九州市