UHA味覚糖は、本社ビル2階の誰でも利用ができるショップ＆カフェ「UHA PARK&CAFE」にて、15日から「忍者めし 巨峰」のパッケージにオリジナルプリントができる新サービスを開始する。【写真】推し活にも？オリジナル「忍者めし」利用の流れ同サービスでは、「忍者めし 巨峰」のパッケージに登場するキャラクターの顔部分を、自身の顔写真からAIで生成したイラストに差し替えた“オリジナル忍者めし”を作成できる。カメ