先月、東京・小金井市の住宅の敷地に強盗などの目的で侵入したとして逮捕された男2人が、事件当日に東京・三鷹市の店舗兼住宅にも水道業者を装って訪れていたことがわかりました。この事件は先月12日の午後8時すぎ、強盗などの目的で東京・小金井市の住宅の敷地に侵入したとして、いずれも群馬県に住む職業不詳・須藤大樹容疑者（23）と川野剛貴容疑者（24）が逮捕されたものです。その後の捜査関係者への取材で、須藤容疑者らが事