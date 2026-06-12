サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１２日、開幕戦のメキシコ−南アフリカが行われ、大会ホスト国のメキシコが２−０で快勝した。「これからも戦い続ける」自国開催だった２０１０年大会以来の出場となった南アフリカは、完全アウェーの空気にのまれて完敗だった。ＧＫウィリアムズが懸命なセーブを見せたものの、メキシコの強度の高いプレスに苦しみ、後半に２人の退場者を出すなど最後まで反撃ムー