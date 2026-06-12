北中米開催のサッカーワールドカップがメキシコで開幕しました。アメリカでは、特別な場所にパブリックビューイング会場が設けられました。記者「いよいよワールドカップ開幕！ここ、ロサンゼルスも大盛り上がりです」いよいよ開幕したサッカーワールドカップ。イラン代表戦なども予定されているアメリカ・ロサンゼルスでは、過去2回オリンピックが行われ、2028年夏のオリンピックでも開幕式が行われるロサンゼルス・メモリアル・